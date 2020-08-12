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12.08.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Jeep анонсировал выход нового внедорожника Grand Wagoneer

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Компания Jeep распространила тизер, на котором изображён каньон, а сопроводительный текст гласит: "Grand: великолепный и сногсшибательный по внешности, размеру и общей стилистике". Чего ждать - нового Grand Cherokee или американцы наконец созрели для премьеры возрождённого Grand Wagoneer?

Фото: www.motor1.com
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Почему можно допустить, что тизер предвещает премьеру новой генерации Grand Cherokee? Хотя бы потому, что недавно были опубликованы "шпионские" фото салона внедорожника. Но скорее всего тизером Jeep предваряет появление Grand Wagoneer, который засветился в стратегии развития линейки бренда ещё пару лет назад.

Как сообщает Motor1, начало выпуска новинки запланировано на второй квартал 2021 года. Немного раньше Jeep должен запустить производство ещё одной модели, которая расположится между Grand Cherokee и представителями семейства Wagoneer.

Предполагается, что в основу Grand Wagoneer лёг рамный пикап Ram 1500, поэтому новинка с большой долей вероятности оснащается 309-сильным дизельным V6 в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Также Grand Wagoneer может получить гибридную силовую установку с запасом хода около 48 километров.

#Jeep