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12.08.2020 15:23
Рубрика: Общество

Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Министр здравоохранения Михаил Мурашко планирует сделать себе прививку от COVID-19 в августе, - об этом министр сообщил сегодня на брифинге в Минздраве РФ. Таким образом, министр фактически станет участником третьей фазы клинических испытаний вакцины, которая начнется в ближайшее время.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Первые партии вакцины появятся в ближайшие дни, начинается ее отгрузка в регионы. Через две недели примерно уже можно приступить к вакцинации", - уточнил Мурашко. Сам он также собирается сделать прививку в числе первых участников - уже в августе, ответил министр на вопросы журналистов.

Он еще раз подтвердил, что первыми вакцину получат медики, которые входят в группу риска по контакту с COVID-больными, а также педагоги. Фактически это будет третья фаза клинических исследований нового препарата, поэтому и сам министр поучаствует в тестировании вакцины.

Он рассказал, как это будет происходить: с каждым участником будет заключен особый контракт, и в течение полугода после прививки за ним сохранится пристальное наблюдение медиков. Всех добровольцев занесут в специальный регистр вакцинированных - в процессе исследований в базу данных будет поступать информация о состоянии их здоровья и возможных осложнениях после вакцинации, если такие будут обнаружены. Сейчас по-прежнему в вакцинации смогут поучаствовать только взрослые волонтеры - возрастное ограничение 60 лет.

Кроме того, сказал Михаил Мурашко, заканчивается разработка мобильного приложения - с его помощью участники будут оставаться на постоянной связи с медиками и смогут быстро сообщить о малейших изменениях самочувствия.

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В свою очередь, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург, сообщил, что, не смотря на свои 69 лет, он сделал прививку еще весной, "и все эти месяцы чувствовал себя прекрасно". Тем не менее, перед тем, как выпустить вакцину для всеобщей иммунизации. ее отдельно протестируют для пенсионеров старше 60 лет. Еще один этап - проверка вакцины для применения у детей. Он, по словам Гинцбурга, состоится через 4-6 месяцев, то есть, скорее всего, уже в 2021 году.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Прививки и вакцинация Пандемия коронавируса COVID-19

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