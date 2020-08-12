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12.08.2020 22:05
Рубрика: Спорт

Назван судья на следующий матч "Спартака" в чемпионате России

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров на матчи второго тура чемпионата РПЛ. После громкого скандала в стартовом матче с участием московского "Спартака" наибольший интерес вызвал вопрос, кто же будет судить следующую встречу с участием красно-белых.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Спартак" во втором туре 14 августа на домашней арене встретится с "Ахматом". На эту игру назначена бригада арбитров во главе Евгением Турбиным. Его ассистентами будут Алексей Воронцов и Валентин Мурашов. Арбитром VAR назначен Станислав Васильев, его помощником - Антон Аверьянов.

Также названы арбитры на остальные 7 матчей тура.

"Арсенал" - "Уфа": судья - Сергей Лапочкин; "Сочи" - "Химки": судья - Сергей Карасёв; "Динамо" - "Ротор": судья - Игорь Панин; "Рубин" -"Урал": судья - Алексей Сухой; ЦСКА - "Тамбов": судья - Владимир Москалёв; "Локомотив" - "Краснодар": судья - Кирилл Левников; "Ростов" - "Зенит": судья - Павел Кукуян.

Напомним, что в матче первого тура "Спартак" - "Сочи" арбитр встречи Василий Казарцев в концовке матче необоснованно назначил пенальти в ворота москвичей, с которого гости сравняли счет. После этого владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил, что команда снимется с чемпионата.

В итоге Казарцев и арбитр VAR Алексей Еськов, который не исправил ошибку коллеги, отстранены от работы. "Спартак" продолжит выступать в чемпионате страны, однако еще одна грубая ошибка судей может повлечь за собой ответные меры от клуба. В среду РФС признал, что арбитры необоснованно назначили пенальти в ворота "Спартака".

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