Владелец "Спартака" передумал снимать команду с чемпионата России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команда продолжит выступать в чемпионате России, однако в случае продолжения судейского беспредела футболисты покинут поле прямо во время игры.

"Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний", - сказал Федун, чьи слова приводит официальный сайт "Спартака".

Он выразил уверенность, что футбол - честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды.

"К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников", - отметил владелец "красно-белых".

Федун сообщил, что РФС должен сделать правильные выводы из случившегося и не допускать подобного в следующих матчах. "Основная команда продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" - за честный футбол", - подчеркнул он.

В воскресенье в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. В ворота "красно-белых" было назначено два спорных пенальти, которые гости реализовали - на 15-й и 90-й минутах. После окончания игры Федун пообещал снять команду с чемпионата, поскольку не видит смысла "участвовать в этой клоунаде". В то же время глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр встречи Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и видеоассистента Алексея Еськова проведут проверку.