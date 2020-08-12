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12.08.2020 15:40
Рубрика: Спорт

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче "Спартака" и "Сочи"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала неправильным решение судей назначить второй пенальти в ворота московского "Спартака" в матче первого тура чемпионата России по футболу с  "Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Встреча команд прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:2. В ворота "красно-белых" было назначено два спорных пенальти, которые гости реализовали - на 15-й и 90-й минутах. После окончания игры глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что главный арбитр встречи Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и видеоассистента Алексея Еськова проведут проверку.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Согласно выводам комиссии, первый пенальти был назначен верно, однако по второму решение было неправильным.

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.

В ЭСК также указали на неправильные действия видеоассистента Еськова, который мог подсказать Казарцеву верную трактовку эпизода, но не сделал этого.

"Решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве также признано экспертно-судейской комиссией при президенте РФС неверным, так как ситуация…является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR. Ссылка видеопомощника судьи Алексея Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров", - следует из сообщения.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Резюмируя, члены комиссии рекомендовали видеопомощникам главного арбитра "более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия".

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