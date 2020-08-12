Новый Genesis GV80 для России: известны моторы и место сборки

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на кроссовер Genesis GV80, в котором указаны двигатели, трансмиссия и тип привода новинки.

Базовым для GV80 станет бензиновая "турбочетвёрка" объёмом 2.5 литра мощностью 249 л.с., также кроссовер будет предложен с 3.5-литровым турбированным V6 мощностью 379 л.с. Россию решили не оставлять без дизеля: рядная трёхлитровая "шестёрка" выдаёт 249 л.с.

Для всех перечисленных двигателей заявлены система полного привода и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Согласно опубликованному ОТТС, Genesis GV80 будет предложен в версиях с 5- и 7-местным салоном. Производство новинки для нашего рынка будет налажено на "Автоторе" в Калининграде.

Ранее "РГ" сообщала о тайной презентации Genesis GV80 в России. Публичная премьера кроссовера пройдёт в октябре 2020 года.