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12.08.2020 11:20
Рубрика: Легковые авто

Новый Genesis GV80 для России: известны моторы и место сборки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на кроссовер Genesis GV80, в котором указаны двигатели, трансмиссия и тип привода новинки.

Фото: www.motor1.com
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Базовым для GV80 станет бензиновая "турбочетвёрка" объёмом 2.5 литра мощностью 249 л.с., также кроссовер будет предложен с 3.5-литровым турбированным V6 мощностью 379 л.с. Россию решили не оставлять без дизеля: рядная трёхлитровая "шестёрка" выдаёт 249 л.с.

Для всех перечисленных двигателей заявлены система полного привода и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Согласно опубликованному ОТТС, Genesis GV80 будет предложен в версиях с 5- и 7-местным салоном. Производство новинки для нашего рынка будет налажено на "Автоторе" в Калининграде.

Ранее "РГ" сообщала о тайной презентации Genesis GV80 в России. Публичная премьера кроссовера пройдёт в октябре 2020 года.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis