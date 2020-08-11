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11.08.2020 17:44
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Genesis GV80 представили в России, но не для всех

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Закрытая презентация Genesis GV80 состоялась в подмосковном гольф-клубе. Однако никаких подробностей о спецификации кроссовера для нашего рынка не предоставили. Вероятно, модель находится в процессе сертификационных тестов.

Фото: www.carscoops.com
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Кроссовер Genesis GV80 был представлен в январе 2020 года. Длина автомобиля составляет 4945 мм, размер колёсной базы - 2955 мм. GV80 является "одноклассником" BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE.

В зависимости от рынка флагманский кроссовер Genesis доступен с дизельной "шестёркой" мощностью 278 л.с. и бензиновыми двигателями объёмом 2.5 и 3.5 литра, мощность которых составляет 305 и 375 л.с. соответственно. Со всеми идёт 8-ступенчатый "автомат", система полного привода доступна в качестве допопции.

Цена на Genesis GV80 в США начинается от 48 900 долларов (почти 3.6 млн рублей). Самый доступный из конкурентов - Mercedes-Benz GLE с двухлитровым мотором на заднем приводе стоит минимум 54 250 долларов.

Официальная презентация Genesis GV80 в России состоится в октябре.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis