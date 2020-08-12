Указ губернатора Пермского края от 12 августа 2020 года № 117 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88, от 26 июня 2020 г. № 90, от 30 июня 2020 г. № 91, от 02 июля 2020 г. № 92, от 08 июля 2020 г. № 98, от 13 июля 2020 г. № 101, от 15 июля 2020 г. № 103, от 20 июля 2020 г. № 107, от 24 июля 2020 г. № 109, от 05 августа 2020 г. № 115) (далее - изменения).

2. Внести в указ губернатора Пермского края от 05 августа 2020 г. № 115 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" следующие изменения:

2.1. в пункте 2 цифры "2.2,", "8," исключить;

2.2. пункты 2.2, 8 изменениий, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, отменить.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, абзаца второго пункта 6 изменений, которые вступают в силу с 01 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 12.08.2020 № 117

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. В пункте 1.1:

1.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:

"официальных спортивных, физкультурных мероприятий с количеством зрителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного объекта с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия;";

1.2. дополнить абзацами следующего содержания:

"мероприятий, проводимых на площадках проекта "Лето с ГТО", с использованием средств индивидуальной защиты;

мероприятий по организации приема на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по творческим профессиям в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, подведомственных Министерству культуры Пермского края, Министерству культуры Российской Федерации;

мероприятий по организации приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (детские школы искусств (по видам искусств));";

2. пункт 2.37 изложить в следующей редакции:

"2.37. организации, осуществляющие деятельность в сфере профессионального спорта, деятельность по оказанию услуг спортивной подготовки, подготовки членов спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации, а также организации, оказывающие услуги по предоставлению (аренде) объектов спорта, используемых для организации процесса спортивной подготовки и тренировочных мероприятий;";

3. пункт 2.43 признать утратившим силу;

4. пункт 2.48 изложить в следующей редакции:

"2.48. организации общественного питания (за исключением расположенных в зоне фуд-кортов торговых центров и торгово-развлекательных комплексов) при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В организациях общественного питания не допускается проведение массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, банкеты), а также открытие детских и игровых зон, мест скопления людей (развлекательных, танцевальных зон);";

5. пункт 2.55 изложить в следующей редакции:

"2.55. организации, оказывающие услуги фитнес-центров (фитнес-клубов), тренажерных залов, плавательных бассейнов, при условии оказания услуг с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Оказание услуг бань (саун) осуществляется только в организациях, оказывающих услуги плавательных бассейнов, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора;";

6. дополнить пунктами 2.65, 2.66 следующего содержания:

"2.65. межрайонные, территориальные управления Министерства социального развития Пермского края, государственное казенное учреждение "Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края", государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Пермского края" в части организации личного приема граждан;

2.66. организации, обслуживающие спортивные сооружения, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.";

7. в пункте 24(3) цифры "2.43 - 2.51, 2.53 - 2.55, 2.57 - 2.64" заменить цифрами "2.43 - 2.51, 2.53 - 2.55, 2.57 - 2.64, 2.66".







