Новости

В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск" 18:21
В Подмосковье от COVID-19 первыми будут привиты пенсионеры, врачи и учителя 18:19
Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам 17:55
Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы 17:47
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж" 17:38
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 17:37
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ 17:26
Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси 17:21
В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами 17:11
Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года 17:11
Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов 16:54
Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 16:54
Рубрика: Общество

Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов

Текст: Ирина Огилько

Москва заняла 12 место из 20 в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов. Для составления рейтинга был проведен опрос, сообщает исследовательское агентство Zoom Market. В общей сложности в нем приняли участие 2,4 тыс. Его участники должны были ответить на вопросы "как часто употребляет респондент слова-паразиты" и "какие это слова". Опрос проводился в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью.

Фото: iStock
Каждый второй россиянин считает, что без иностранных языков не обойтись

Самым популярным словом-паразитом стало "блин" и его производные. На втором месте "типа", потом "как бы", "короче", "на фиг". Шестую и седьмую строчку слов паразитов занимают "ну" и "это самое".

Как объяснили исследователи, из этих семи слов можно составить предложение, если добавить подлежащее и сказуемое. Чаще всего "паразитов" используют для заполнения паузы или приданию речи связок. Использование в речи таких слов необязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.

Злоупотребляют словами-паразитами жители Краснодара. Этот город занял первую строчку опроса. К слову, именно речь жителей этого города, включая построение фразы, чаще всего пародируют комики. На втором месте по числу использования слов-паразитов жители Липецка, на третьем - Челябинска.

Так же чаще москвичей употребляют слова паразиты жители Брянска, Саратова, Омска, Воронежа, Ростов-на-Дону, Симферополя, Екатеринбурга и Уфы. Культурная столица - Санкт-Петербург - заняла 17 место, и реже всего употребляют слова-паразиты жители Томска и Новосибирска, занявшие 20 и 19 места, соответственно.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край Краснодар ЦФО Липецкая область Липецк УрФО Челябинская область Челябинск ЦФО Брянская область Брянск

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку