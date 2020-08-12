Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов

Москва заняла 12 место из 20 в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов. Для составления рейтинга был проведен опрос, сообщает исследовательское агентство Zoom Market. В общей сложности в нем приняли участие 2,4 тыс. Его участники должны были ответить на вопросы "как часто употребляет респондент слова-паразиты" и "какие это слова". Опрос проводился в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью.

Самым популярным словом-паразитом стало "блин" и его производные. На втором месте "типа", потом "как бы", "короче", "на фиг". Шестую и седьмую строчку слов паразитов занимают "ну" и "это самое".

Как объяснили исследователи, из этих семи слов можно составить предложение, если добавить подлежащее и сказуемое. Чаще всего "паразитов" используют для заполнения паузы или приданию речи связок. Использование в речи таких слов необязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.

Злоупотребляют словами-паразитами жители Краснодара. Этот город занял первую строчку опроса. К слову, именно речь жителей этого города, включая построение фразы, чаще всего пародируют комики. На втором месте по числу использования слов-паразитов жители Липецка, на третьем - Челябинска.

Так же чаще москвичей употребляют слова паразиты жители Брянска, Саратова, Омска, Воронежа, Ростов-на-Дону, Симферополя, Екатеринбурга и Уфы. Культурная столица - Санкт-Петербург - заняла 17 место, и реже всего употребляют слова-паразиты жители Томска и Новосибирска, занявшие 20 и 19 места, соответственно.