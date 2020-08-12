"Рубин" назвал судью Иванова лучшим игроком матча с "Локомотивом"

Пресс-служба "Рубина" назвала арбитра встречи с "Локомотивом" (0:2) Сергея Иванова лучшим игроком прошедшего матча. Соответствующая запись появилась в Twitter казанского клуба.

Иванов в первом тайме поединка не назначил пенальти в ворота "железнодорожников" после падения в чужой штрафной Ивана Игнатьева, в перерыве удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, а во второй половине показал красную карточку защитнику хозяев Сильвие Бегичу.

После встречи Слуцкий обрушился с критикой в адрес не только конкретно Иванова, но и судейства в Премьер-лиге в целом.

"Я давал уже ранее интервью, привлек внимание к вопросу судейства. Перед сезоном мы направили письмо, просили прислать рефери и объяснить работу VAR. Вот накануне, после матча "Спартака" с "Сочи", арбитры впервые стали объясняться. В нашей игре судья не назначил очевидный пенальти. Что это - предвзятость или низкая квалификация? Они нас считают идиотами. Однако люди не в курсе, как работает VAR", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ".