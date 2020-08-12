Доехать по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя можно будет уже в сентябре

Открыть рабочее движение по всей длине четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя можно будет уже через месяц. Об это сообщил Григорий Назаров, пресс-секретарь АО "Высококачественные автомобильные дороги" ("ВАД") - генерального подрядчика строительства трассы "Таврида". Это будет практически революционное событие для полуострова. Новая автодорога уже обеспечила основной поток туристов на полуостров, а скоро она же даст возможность местным жителям и гостям свободно путешествовать по всему полуострову.

"Рабочее движение - это полноценное движение на дороге, где продолжаются те или иные работы - обустраивают пешеходные переходы, разбирают леса на эстакадах и так далее, - пояснил Григорий Назаров. - Из-за этого бывают частичные перекрытия, локальные участки с ограничением скорости до 40 км/ч. Однако по сути дорога - работает. Строители могли бы дождаться полного завершения работ и только потом разрешить движение. Но их бы все прокляли - людям нужна дорога, она есть, по ней можно безопасно ездить - зачем же ее держать под шлагбаумом?!"

Пока что трасса в рабочем режиме открыта от Керчи до Симферополя. Это 129 километров хорошей четырехполосной дороги с разделительным отбойником, отсутствием пересечений на одном уровне и разрешенной скоростью до 90 км/ч. Проектом предусмотрено 120 км/ч и дорожники намекают, что у ГИБДД есть некоторые планы в этом отношении, но они по не раскрывают их.

Участок от Симферополя до Севастополя протяженностью в шесть десятков километров, включая объездную столицы Крыма, собираются запустить в сентябре. Тоже, пока в рабочем режиме, но по трассе можно будет проехать от одного конца до другого.

"Исторически сложилось, что в Крыму вся транспортная инфраструктура строилась в меридиальном направлении - от Перекопа до Симферополя и дальше по всем городам, - объяснил начальник службы автодорог Крыма Александр Нефедов. - Сейчас же поток приходит с востока, через Керчь. Но инфраструктура на это рассчитана не была, поэтому нам важно было запустить "Тавриду" вместо тех узких дорог, которые были раньше между столицей Крыма и Керчью. Теперь настал черед Севастополя".

Сейчас работы на всей трассе "Таврида" завершены на 95%, сообщили в "ВАД". На участке от Крымского моста до Симферополя открыто рабочее движение, работы продолжаются в основном на надземных пешеходных переходах, площадках отдыха, некоторых развязках с местными дорогами, устанавливаются шумозащитные ограждения. Полностью закончен, но пока не открыт, северный обход Симферополя. Его запустят вместе с Севастопольским участком дороги - без него он будет, по сути, тупиковым. Там осталось проложить около 20 километров асфальта. Дорожники уже прошли путь от Севастополя до места с романтическим названием Приятное свидание. И до Симферополя осталось уже совсем не много.

"Раньше от Керчи до Приморского - это чуть раньше Феодосии - шла двухрядная дорога, вместо которой сейчас создана новая четырехполоска, - объяснил Григорий Назаров. - Потом шоссе сворачивало к Феодосии, шло вдоль моря, через курортные зоны и поселки до Белогорска. Этот кусок: Приморское - Белогорск - мы построили заново по целине. И далее до Симферополя шла узкая двухрядная дорога, теперь она перестроена в современную четырехрядку".

Как говорят старожилы, если раньше путь от Керчи до Симферополя мог занимать пять часов при хорошем раскладе и девять при плохом, то теперь стабильно чуть больше двух.

При этом трасса "Таврида" уже обеспечила прибытие в Крым большей части выбравших местом отдыха республику туристов. Еще в июле, когда после ослабления коронавирусных ограничений, на нее хлынул поток отдыхающих из всех регионов России. В министерстве курортов и туризма республики подсчитали, что за месяц в Крым приехали 352,6 тысячи легковых машин, обеспечив прибытие 64% всех отдыхающих. Еще 31% добрался самолетом, а 5% - поездом, добавили в ведомстве. Так что "Таврида" еще до окончания строительства стала главными воротами полуострова.

При укладке трассы "Таврида" дорожники используют уникальный щебеночно-мастичный асфальт. В "ВАД" уверяют, что его состав специально был подобран для этой дороги, крымского климата и предстоящих условий эксплуатации. В любом случае, за дорогой пристально следят, и пробы - керны - с каждого уложенного участка трассы отправляются в лабораторию. Там проверяют и состав, и плотность укладки, и другие параметры. На пробы с "Тавриды", уверяют в "ВАД", нареканий ни разу не было.

Для человека, который приехал в Крым отдыхать за рулем своей машины, пока что дорога воспринимается так: после съезда с легендарного Крымского моста ты вдруг оказываешься на быстрой и удобной трассе с ограничением скорости в 90 км/ч. После кубанских однополосных дорог, очереди на переезд в Тимашевске или объезда его по задворкам города, пробок перед пунктами оплаты на М4 - сплошное удовольствие. И продолжается это счастье ровно 195 км, пока ты не упираешься в пригороды Симферополя. В принципе если абстрагироваться от пейзажа, очень похоже на въезд в столицу в воскресенье вечером по какому-нибудь Осташковскому шоссе - жарко, все стоят, движения нет, жизни нет, зато вокруг тебя машины из всех регионов России. Часок потерпеть - и откроется Южнобережное шоссе, довольно шустрое и красивое. Юго-восточный обход Симферополя тоже планируется, но он появится не раньше 2023 года, сказал начальник крымских автодорог Александр Нефедов.

"Запуск северного обхода Симферополя и участка до Севастополя очень сильно разгрузит столицу Крыма и упростит проезд во все направления, - продолжил Нефедов. - Сейчас через город едут все - и кому надо в Ялту, и в Севастополь, и в Евпаторию, и к аэропорту, в Джанкой... А у нас на Северном обходе есть Евпаторийская развязка, откуда можно уехать и в северном направлении, и в западном, и к аэропорту. За счет этого нагрузка на улицы снизится и проехать в любую сторону станет проще".

Кстати

При прокладке трассе "Таврида" строители случайно наткнулись на уникальную карстовую полость. Экскаваторщик, готовя площадку для насыпи, пробил ковшом свод зала высотой 14 метров. Дорожники позвали ученых из Крымского госуниверситета. Те провели исследования и обнаружили невероятные находки: уникальные минералогические образования, удивительные микрорганизмы, пещерное захоронение ископаемых животных и многое другое. Пещеру назвали "Таврида", над ней построили своеобразный мост, держащий огромную защитную плиту - по ней и прошла трасса. А саму пещеру стали готовить для посещения туристами. Предполагается, что это будет едва ли не единственная в мире подземная полость, доступная даже для инвалидов-колясочников.

Водители, проезжая по трассе "Таврида" рядом с поселком Зуя, вряд ли могут хотя бы заподозрить, что под колесами их машин 14 метров пустоты. Но они там есть.