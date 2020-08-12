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12.08.2020 12:31
Рубрика: В мире

В Сербии назвали создание в РФ вакцины от COVID-19 историческим событием

Текст: Екатерина Забродина

В Белграде прокомментировали новость о создании и регистрации российской вакцины от коронавируса. Как заявил министр труда республики Зоран Джорджевич агентству ТАСС, речь идет о "событии исторического значения". Член сербского правительства, по собственному признанию, очень счастлив, что Россия сделала это первой в мире.

Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России
Что известно о разработанной в России вакцине от COVID-19

По господина Джорджевича, эта новость "важна для всего человечества" и для его страны, в частности. Сербия надеется одной из первых получить доступ к российскому препарату. Об этом ранее заявлял и президент страны Александр Вучич. И как только он будет протестирован в Сербии, граждане республики смогут на него рассчитывать. Это спасет не только жизни людей, но и национальную экономику. Министр готов выступить в качестве пионера и испытать вакцину на себе, когда ее одобрит минздрав. По официальным данным, в Сербии зарегистрировано более 27 тысяч случаев COVID-19.

В мире Европа Сербия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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