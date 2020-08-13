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13.08.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

Блогер нашел "Яву", которую прозвали "обрубком". Это не капсула времени

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Roma Urraco опубликовал видеообзор одной из последних моделей Jawa, которые ввозились в нашу страну: мотоцикл с индексом 350-638 1-03, прозванный в народе "Люкс", "Обрубок" или "Супер". Экземпляр укомплектован коляской производства компании Velorex.

Фото: iStock
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Основные отличия Jawa 350-638-1-03 от версии 638-00 - большая длина труб, которая создаёт эффект их загиба вверх, сами глушители стали короче. Хромированные шильдики с названием бренда и номером модели уступили место наклейкам, в отделке стали применяться пластиковые накладки.

Экземпляр, доставшийся блогеру на обзор, не является "капсулой времени", мотоцикл был полностью реставрирован. На одометре - 19 423 километров пробега.

Ранее "РГ" сообщала, что в Европе возобновляются продажи мотоциклов Jawa. Чехословацкий бренд в настоящее время принадлежит индийской компании Mahindra.