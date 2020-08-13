Что будет с тарифами на электричество после ввода БелАЭС

Министр напомнил, что еще 7 августа в реактор первого энергоблока в Островце началась загрузка ядерного топлива. Эту важнейшую операцию специалисты готовятся завершить в ближайшую пятницу, когда все 163 тепловыделяющие сборки займут свое место в ядерном котле станции. Далее, пояснил он, "последует окончательная сборка реактора, его уплотнение и выход на минимальную мощность работы".

С этого момента, добавил он, реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. Правда, первоначально он будет выведен на минимально контролируемый уровень - один процент мощности - для проведения всех необходимых исследований и подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах. Это и станет основанием для его энергетического пуска.

А включение оборудования станции в сеть и выдача электрической энергии для потребителей страны "планируются в четвертом квартале", - уточнил отраслевой руководитель, добавив, что параллельно ведется работа по увеличению электропотребления. Реализуется межотраслевой комплекс мер, благодаря которому потребление электроэнергии в реальном секторе экономики к 2026 году увеличится на 2,7 млрд кВт.ч.

Как уже информировал "СОЮЗ", Беларусь стала обладателем АЭС, построенной по самым современным технологиям поколения 3+. Референтность этой технологии, по оценке экспертов, уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Как известно, два энергоблока аналогичного типа эксплуатируются на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. "Они отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность", - констатировал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

В настоящее время, рассказал Каранкевич, специалисты отраслевого ведомства совместно с коллегами из Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ прорабатывают систему стимулирующих тарифов от объемов потребления: чем выше объемы потребления, тем меньше тарифы. "Такую работу мы планируем завершить до конца года", - резюмировал министр.