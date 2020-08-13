Hummer отметил Россию своим гербом

GM зарегистрировал в России еще один вариант фирменного лого Hummer, свидетельствует свежая выгрузка из Роспатента.

Это - логотип в виде большой латинской литеры "H" с вписанной в него надписью "Hummer" и с добавочной аббревиатурой "EV" на переднем плане, смещенной к правому нижнему краю. Все литеры логотипа выполнены в едином "индустриальном" стиле, без окружностей и закруглений.

Вертикальные элементы отчетливо массивнее горизонтальных. Вкупе с общей горизонтальной ориентацией графики это рождает ощущение внутренней силы, уверенности, основательности. Автомобили Hummer берут начало от армейских транспортеров HUMVEE, чья задача вывезти в целости экипаж из точек активных боевых действий. Новый логотип не несет и следа игривости и легкомысленности - то, что Hummer и надо.

Патентное изображение выполнено в двухмерном виде, что указывает на вероятность его использования не только в качестве опознавательной символики на поверхности автомобилей (по всей видимости на двери багажника и крыльях, но и в полиграфических рекламных материалах).

В начале августа GM зарегистрировал в России фирменное графическое написание марки Hummer.

Первые электромобили Hummer - полноразмерные внедорожник и пикап - представят этой осенью.