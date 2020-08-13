Кроссоверы с пробегом: топ-10 на российском рынке

"Авито Авто" опубликовал список самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке подержанных автомобилей по итогам первого полугодия. На первом месте - Lada 4x4.

Средняя цена на подержанный Lada 4x4 составляет 224 000 рублей. За год стоимость автомобиля на рынке б/у авто выросла на 3%. Вторым по популярности стал Chevrolet Niva со средним прайсом в 300 000 рублей (+3%). Третью строчку занял Kia Sportage, за который просят около 812 000 рублей (+1%).

Следующие две позиции - у моделей сегмента премиум: на четвёртом месте расположился BMW X5, который в среднем стоит 1.22 миллиона рублей (+12% за год), на пятом - Toyota Land Cruiser Prado со средним ценником по рынку 2.16 миллиона (+4%).

Ещё две модели Toyota оказались на шестой и седьмой позициях: RAV4 (1 011 000 рублей, +5%) и Land Cruiser Prado (1 686 000 рублей, +1%).

Renault Duster - на восьмом месте: за "бэушный" кроссовер просят в среднем 604 тысячи рублей (-3%). Девятое место - за Volkswagen Touareg с ценником 1.11 миллиона (+8%). Топ-10 замыкает Nissan Qashqai - 705 000 (+1%).

Ранее "РГ" рассказывала, какие новые кроссоверы и внедорожники пользовались наибольшим спросом у россиян в июле.