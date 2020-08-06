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06.08.2020 13:10
Рубрика: Легковые авто

Определены самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июля

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Июльские предпочтения российских покупателей изменили расстановку позиций в списке самых продаваемых моделей в России. Что тут говорить, когда Hyundai Creta оказался на третьем месте, подвинув Kia Rio?

Creta осталась по-прежнему лидером топ-10 самых популярных кроссоверов России: дилеры продали 7122 экземпляров, что на 1712 машин больше, чем в июле 2019-го. Второе место отвоевал себе Kia Sportage, который раньше и в пятёрку не попадал: 3750 кроссоверов было куплено в июле (+183 экз.). На третьем месте расположился Volkswagen Tiguan: его купили 3336 россиян (+515 экз.).

Toyota RAV4, поразивший своей популярностью в июне, в прошлом месяце сбавил обороты: в июле было куплено 3311 экземпляров модели, что на 49 единиц меньше, чем в июле 2019-го. На пятой строчке - Renault Duster с результатом 2916 проданных экземпляра (+226 экз.).

Lada 4x4 продолжает оставаться образцом стабильности: внедорожник выбрали 2697 человек (+145 покупателей по отношению к июлю прошлого года).

На седьмой позиции - Skoda Karoq, который купили 2515 человек (в июле прошлого года кроссовер не продавался).

За "чехом" следует Nissan Qashqai, и у него тоже есть своя армия поклонников, обеспечивающая ему относительно стабильные продажи: 2157 машин продано в июле (+497 экз.). Отметим, что по отношению к июню Qashqai укрепил позиции: в первый месяц лета кроссовер купили 1583 человека.

Девятое место занимает Mazda CX-5: 2015 проданных экземпляров (+20 экз.). Десятая строчка у Renault Kaptur, который, несмотря на недавнее обновление, не может вырваться вперёд: 1774 проданных автомобиля в июле (-452 экз.).

За пределами десятки лидеров остались Nissan X-Trail с результатом 1769 автомобилей (+767 экз.) и Skoda Kodiaq, разошедшийся в количестве 1631 автомобиль (-702 экз.).

Ранее "РГ" публиковала топ самых популярных кроссоверов у россиян в первом полугодии 2020 года.

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#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia