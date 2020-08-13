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13.08.2020 22:37
Рубрика: Спорт

"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину

Текст: Максим Домчев

Московский "Локомотив" передал серебряную медаль завершившегося чемпионата страны бывшему главному тренеру команды Юрию Семину.

Фото: instagram.com/fclokomotiv
"Локомотив" объявил о переходе экс-футболиста "Челси" Райковича

Как сообщил "Чемпионату" директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо, экс-наставник клуба получит причитающуюся ему награду.

"Мы передали две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры", - сообщил он.

Семин уточнил, что пока передача медалей еще не состоялась.

"Медаль ещё не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено", - сказал он.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Кикнадзе вступил в конфликт с болельщиками "Локомотива"

"Локомотив" мог пригласить Юрия Семина на встречу с болельщиками и там наградить самого успешного в истории клуба наставника, однако уход Семина со своего поста сопровождался не самыми приятными для руководства клуба комментариями. Экс-главный тренер команды вступил в активную перепалку в СМИ с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и несколько раз призывал его уйти в отставку.

С 1 июня "Локомотив" возглавляет сербский тренер Марко Николич.

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