Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.08.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый отзыв Mercedes G-Class коснулся системы полного привода

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Росстандарт сообщил о начале очередной отзывной кампании, которая касается внедорожника Mercedes-Benz G-Class (тип 463). На этот раз у "Гелендвагена" могут возникнуть проблемы с дифференциалом.

Фото: www.autohome.com.cn
Mercedes-Benz готовит самый доступный G-Class с мотором 2.0 литра

В кампании участвует 1644 экземпляров G-Class, которые были изготовлены с мая 2018 года по сентябрь 2019 года. VIN-номера потенциально дефектных автомобилей опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что "причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала". В ходе визита в сервисный центр будет проведён осмотр узла и, если потребуется, заменена исполнительных элементов.

В апреле в России был объявлен отзыв почти 500 единиц Mercedes-Benz G-Class, у которых нашли проблемы с проводкой.

#Mercedes-Benz