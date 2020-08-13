Новый отзыв Mercedes G-Class коснулся системы полного привода

Росстандарт сообщил о начале очередной отзывной кампании, которая касается внедорожника Mercedes-Benz G-Class (тип 463). На этот раз у "Гелендвагена" могут возникнуть проблемы с дифференциалом.

В кампании участвует 1644 экземпляров G-Class, которые были изготовлены с мая 2018 года по сентябрь 2019 года. VIN-номера потенциально дефектных автомобилей опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что "причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала". В ходе визита в сервисный центр будет проведён осмотр узла и, если потребуется, заменена исполнительных элементов.

В апреле в России был объявлен отзыв почти 500 единиц Mercedes-Benz G-Class, у которых нашли проблемы с проводкой.