Представлен "заряженный" седан Hyundai Elantra N Line. Будет еще мощнее

Компания Hyundai опубликовала официальные фотографии и информацию о самой мощной версии седана Elantra N Line. В будущем у модели появится ещё более "злая" модификация.

Внешность Elantra N Line была частично рассекречена в начале июля 2020 года. Автомобиль получил новые передний и задний бамперы, иную решётку радиатора, новый комплект 18-дюймовых колёсных дисков, накладки на пороги, систему выхлопа с двойным раструбом.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В салоне список изменений носит традиционный характер: появились кресла со спортивным профилем и логотипом версии, кожаная отделка рулевого колеса, селектора трансмиссии и стояночного тормоза, красная прострочка, металлические накладки на педали.

Hyundai Elantra N Line оснащён турбированной бензиновой "четвёркой" объёмом 1.6 литра и мощностью 204 л.с. (264 Нм) и 7-скоростной преселективной роботизированной КП. Максимальную скорость новинки и время разгона с места до 100 км/ч компания не озвучила, но поделилась планами на будущее: в линейке модели появится Elantra N Line, оснащённая мотором 2.5 T-GDI.

Продажи нового поколения Hyundai Elantra в Южной Корее начнутся в третьем квартале этого года. Вместе с модификациями с ДВС на рынок выйдет гибридная со встроенным в "робот" электромотором. До России новинка может добраться в октябре-ноябре.