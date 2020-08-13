Суд вновь оправдал жителя Бугульмы по делу о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд Татарстана вновь оправдал местного жителя по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью. Инцидент произошел в конце октября 2019 года. В один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у маленькой девочки. Ребенок находился дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о сексуальном насилии.

На отца возбудили уголовное дело, было предъявлено обвинение, но бугульминский суд мужчину оправдал, так как не нашел прямых доказательств, что родитель имел прямой умысел о надругательстве над дочерью. Прокуратура Татарстана обжаловала приговор отметив, что результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также остальные доказательства обвинения говорят о том, что татарстанец поступал осознано, и подобные травмы невозможно нанести случайно.

И вот Бугульминский суд вновь оправдал подозреваемого по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

- Однако, суд признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, - говорит старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. - Ему назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, однако, от наказания его освободили в зачет того срока, который он провел под стражей.

Гособвинение вновь не согласилось с вынесенным судом вердиктом и намерено обжаловать приговор.