Врачи рассказали о состоянии пострадавших на месторождении в Югре

За жизнь двоих пострадавших во время вчерашнего пожара на месторождении в Югре борются врачи.

Напомним, на Ем-Ёговском месторождений (входит в структуру Красноленинского свода) накануне днем произошел разлив нефтепродуктов на технологической площадке насосной станции и возгорание. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в половине первого, ликвидировать открытое горение удалось лишь в полшестого.

"К тушению пожара были привлечены 80 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - девять спасателей и машины", - уточнили в пресс-службе ведомства. Причину возгорания устанавливают органы дознания. На нефтегазовом предприятии также сформирована комиссия для расследования обстоятельств инцидента. Процессуальную проверку начал и Следственный комитет Югры.

По информации исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева, возгорание произошло в результате разгерметизации. "Поступление нефти перекрыто, пожар ликвидирован. Известно об одном погибшем, трое доставлены в Няганскую окружную больницу", - сообщил он.

Агентству ТАСС в региональном департаменте здравоохранения рассказали, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие люди: состояние одного врачи оценивают как средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии (один из них подключен к аппарату ИВЛ).