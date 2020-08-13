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13.08.2020 09:11
Рубрика: Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на месторождении в Югре

Текст: Екатерина Призова

За жизнь двоих пострадавших во время вчерашнего пожара на месторождении в Югре борются врачи.

Фото: Vesti.ru
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Напомним, на Ем-Ёговском месторождений (входит в структуру Красноленинского свода) накануне днем произошел разлив нефтепродуктов на технологической площадке насосной станции и возгорание. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в половине первого, ликвидировать открытое горение удалось лишь в полшестого.

"К тушению пожара были привлечены 80 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - девять спасателей и машины", - уточнили в пресс-службе ведомства. Причину возгорания устанавливают органы дознания. На нефтегазовом предприятии также сформирована комиссия для расследования обстоятельств инцидента. Процессуальную проверку начал и Следственный комитет Югры.

По информации исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева, возгорание произошло в результате разгерметизации. "Поступление нефти перекрыто, пожар ликвидирован. Известно об одном погибшем, трое доставлены в Няганскую окружную больницу", - сообщил он.

Агентству ТАСС в региональном департаменте здравоохранения рассказали, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие люди: состояние одного врачи оценивают как средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии (один из них подключен к аппарату ИВЛ).

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