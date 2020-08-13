Российскую вакцину от коронавируса ждут в аргентинской Огненной Земле

Аргентинская провинция Огненная Земля выразила интерес в производстве вакцины "Спутник V". Об этом рассказал губернатор территории Густаво Мелелья, опубликовав сообщение в Twitter.

"Мы связались с Российским фондом прямых инвестиций, группой компаний "Химрар" и посольством РФ в Аргентине. Мы хотим включиться в программу создания и распространения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от нового типа коронавируса под названием "Спутник V". Препарат разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Производить лекарство будут непосредственно в НИЦ, а также на фармацевтическом заводе "Биннофарм". Созданная вакцина не будет единственной, в российских научных центрах по всей стране продолжается работа над препаратами против COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Аргентине коронавирусом заражены свыше 260 тысяч жителей страны.