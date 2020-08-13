Трамп: Во время выборов больше всего проблем будет от демократов

Президент США Дональд Трамп убежден, что в ходе предстоящих в ноябре президентских выборов демократы представляют наибольшую проблему с точки зрения мошенничества. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он в очередной раз раскритиковал идею голосования по почте, напомнив, что демократы хотят потратить на это 3,5 миллиарда долларов. По мнению Трампа, это будет величайшее мошенничество в истории выборов. "Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном", - цитирует ТАСС Трампа.

Напомним, изменить формат голосования в условиях пандемии коронавируса предложили демократы. Республиканец Трамп выступает категорически против этого. Однако он заявил, что не будет издавать исполнительный указ, ограничивающий голосование по почте. "У меня есть на это право, но до этого пока дело не дошло. Посмотрим, что будет дальше", - заключил хозяин Белого дома.