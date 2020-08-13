Распоряжение главы Удмуртской Республики от 12 августа 2020 года № 161-РГ О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить (ограничить) деятельность следующих находящихся на территории Удмуртской Республики организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

1) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются аналогичные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Указанное ограничение не распространяется с 2 июля 2020 года на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

2) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанное ограничение не распространяется:

на деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на этапах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, а также в группах "Т-5" и "Т-4" тренировочного этапа, деятельность профессиональных спортивных клубов, осуществление тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

на деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеских спортивных школ и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, осуществление спортивной подготовки на всех этапах, тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

на деятельность хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров, при условии организации индивидуальных и групповых занятий с соблюдением Методических рекомендаций по организации работы фитнес-клубов МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;

на деятельность Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО);

на работу музеев, библиотек;

с 29 июня 2020 года на деятельность театрально-концертных и культурно досуговых государственных и муниципальных учреждений (за исключением осуществления ими деятельности в части проведения зрелищных и других массовых мероприятий);

на работу плоскостных спортивных сооружений для проведения гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом;

с 2 июля 2020 года на работу учреждений, осуществляющих дополнительное образование детей;

с 2 июля 2020 года на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

с 12 августа 2020 года на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (на территории, отведенной для проведения мероприятия, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра), при условии обеспечения организаторами мероприятий соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в том числе:

обеспечения разделения потоков зрителей (посетителей, участников) мероприятий на входе и выходе (с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между людьми);

обеспечения использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) как самими организаторами, так и зрителями и (или) принятия других необходимых мер по недопущению нахождения на территории, отведенной для проведения мероприятия, граждан, у которых отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия;

обеспечения измерения температуры тела зрителей мероприятий, сотрудников организаций, обеспечивающих проведение мероприятий, на входе на территорию, отведенную для проведения мероприятия, с обязательным отстранением от участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения дистанции 1,5 метра, в том числе при рассадке зрителей (посетителей, участников);

обеспечения ограничения посещения мероприятий гражданами младше 18 лет и старше 65 лет.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

3) с 2 июня 2020 года до особого распоряжения деятельность парков культуры и отдыха.

Указанное ограничение не распространяется на посещение гражданами парков культуры и отдыха в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также в иных случаях, на которые не распространяются ограничения, установленные настоящим распоряжением, с соблюдением установленных им требований, а также данное ограничение не распространяется на деятельность бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Государственный зоологический парк Удмуртии";

4) оказание услуг по предоставлению кальянов для курения, в том числе доставке кальянов на дом, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому.

3. Разрешить с 30 июля 2020 года проведение официальных физкультурных мероприятий, официальных спортивных мероприятий и мероприятий молодёжной направленности, организуемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта, общественными и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на открытом воздухе без ограничений по количеству участников, за исключением участников - детей (до 18 лет) из разных классов, отрядов и образовательных организаций, а также участников, достигших возраста 65 лет и старше, без привлечения зрителей и при условии соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для объектов спорта, питания и размещения участников.

4. Возобновить:

1) с 1 июля 2020 года деятельность санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на медицинскую деятельность.

С 15 июля 2020 года деятельность пансионатов, домов отдыха и иных санаторно-курортных организаций (санаториев) при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации 20 мая 2020 года, а также направления предварительного уведомления о возобновлении деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики. Нахождение детей в указанных в настоящем подпункте учреждениях допускается при условии сопровождения их родителем (родителями), за исключением случаев направления детей в учреждения, перечисленные в подпункте втором пункта 4 настоящего распоряжения;

2) с 12 июля 2020 года деятельность организаций, осуществляющих организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях, профильных сменах, отрядах, проводимых на базе образовательных организаций, для детей, в том числе членов детских и молодежных общественных объединений, при условии выполнения методических рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года № МР 3.1/2.4.0185-20;

3) с 1 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере водного транспорта;

4) с 15 июля 2020 года деятельность СПА-салонов, соляриев, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, при условии соблюдения организациями независимо от организационно-правовой формы и формы cобственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанной сфере, требований, установленных Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждёнными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственном санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года, а также предварительного направления уведомления о возобновлении деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики.

5. Установить, что до особого распоряжения:

1) деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) в городе Ижевске, осуществляется с учетом положений Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятии ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, при условии направления уведомления о возобновления деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики;

2) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания осуществляется при условии направления уведомления о возобновления деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики;

3) работа спортивных сооружений (объектов спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, указанной в подпункте 2 пункта 2, осуществляется при условии проведения генеральной уборки таких объектов, с применением дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 1,5 м, и при условии соблюдения требований, содержащихся в Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года;

4) организация тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО гражданами осуществляется в группах с численностью не более 20 человек;

5) проведение гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом на плоскостных спортивных сооружениях осуществляется с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров;

6) прогулки с грудными детьми в закрытой коляске осуществляются гражданами на придомовой территории, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра в период с 7 до 21 часа.

6. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 июня 2020 года, рекомендаций от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

2) для торговых сетей и иных организаций розничной торговли -обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

3) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

4) обеспечить соблюдение иных требований, установленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19;

5) по возможности не допускать на рабочие места, организовать перевод на дистанционную работу при наличии у работника:

а) хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

б) заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) беременности;

г) симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

6) рекомендуется обеспечить установление между стационарными рабочими местами разделительных перегородок при невозможности обеспечения между работниками соблюдения социального дистанцирования;

7) минимизировать посещение рабочих мест работниками старше 65 лет (если принято решение о необходимости продолжения их работы непосредственно на рабочих местах);

8) обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;

9) в случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией расселить за свой счет в помещения некоридорного типа работников с выявленной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение, а также работников, контактировавших с заболевшим;

10) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на принадлежащих им объектах, территориях и в транспортных средствах;

11) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

12) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

13) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников;

14) исходя из особенностей организации деятельности принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;

15) рекомендовать гражданам, находящимся в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

16) рекомендовать гражданам, находящимся в объектах розничной торговли, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).

7. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

2) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

3) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей), начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

4) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, начиная со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

7) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

8) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

9) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных пунктов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

10) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

1) создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике;

2) с 1 июня 2020 года до особого распоряжения приостановить проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

3) ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, до 10 человек (за исключением сотрудников органа ЗАГС);

4) в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак;

5) после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить уборку помещений органа ЗАГС с применением дезинфицирующих средств;

6) производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, социальной дистанции не менее 1,5 м, использования ими медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов, повязок или иных их заменяющих изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека (далее - маски или иные их заменяющие изделия), за исключением лиц, вступающих в брак.

9. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывшим в Удмуртскую Республику:

1) выполнять требования по изоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), в течением календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики.

По решению руководителей организаций и учреждений, в том числе индивидуальных предпринимателей и органов власти, а также прикомандированных к ним лиц требования по изоляции в домашних условиях, указанные в настоящем подпункте, могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников таких организаций и учреждений и при условии соблюдения указанными лицами санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Удмуртской Республики;

2) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

10. Обязать граждан, совместно проживающих в период изоляции с гражданами, указанными в пункте 9 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому либо в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

11. Обязать:

1) с 31 марта 2020 года граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) с 31 марта 2020 года органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан информировать работодателей:

а) о наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

б) о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) о наличии беременности;

г) о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пневмонии у них или у лиц, совместно проживающих с ними;

4) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателями;

5) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), рук (перчатки) в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 20 настоящего распоряжения.

12. С 13 июля 2020 года рекомендовать:

1) гражданам использовать маски или иные их заменяющие изделия:

при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы, оказываются услуги), реализация которых не запрещена (не ограничена, не приостановлена) в соответствии с настоящим распоряжением;

при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси;

при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении гражданами культовых помещений, зданий и сооружений;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, иным организациям, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическим лицам, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляется деятельность, предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее -Объекты), принять меры, направленные на обеспечение исполнения гражданами рекомендаций по использованию масок или иных их заменяющих изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных подпунктом 1 настоящего пункта рекомендациях по использованию гражданами масок или иных их заменяющих изделий при нахождении (посещении) Объектов.

Информирование о данных рекомендациях осуществляется путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия и (или) принять другие необходимые меры, направленные на защиту граждан, находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий, предложить гражданам воспользоваться маской или иными её заменяющими изделиями.

13. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

6) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

7) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

8) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

9) утвердить перечень обсерваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории Удмуртской Республики;

10) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторах;

11) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

12) обеспечить соблюдение требований к организации работы обсерваторов и дезинфекционным мероприятиям.

14. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при необходимости, совместно с общественными организациями, оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

15. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

2) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания).

16. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

17. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

18. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

19. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, контрольных и других мероприятий в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

20. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

1) обеспечить на подведомственных территориях выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований, в том числе осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий (разделить рабочие потоки, обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук, организовать контроль температуры тела);

2) устанавливать требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), рук (перчатки) сотрудниками и иными гражданами, находящимися на Объектах.

21. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника;

2) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты Удмуртской Республики, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника;

3) осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах Удмуртской Республики с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта;

4) обеспечить контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, на территории Удмуртской Республики и за её пределами (въезд, выезд), своевременно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о фактах перемещения таких работников;

5) при необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах Удмуртской Республики;

6) предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата;

7) обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников;

8) обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для проведения текущей уборки помещений на 21 календарный день;

9) разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией;

10) укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения;

11) в столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, пищеблоках образовательных организаций;

12) выделить отдельные помещения для заболевших работников, а также отдельные помещения для работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику;

13) обеспечить изоляцию сотрудников, имеющих симптомы ОРВИ;

14) обеспечить изоляцию работников, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики вахтовым методом и прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Изоляция сотрудников осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в помещениях, указанных в подпункте 12 настоящего пункта;

15) обеспечить выдачу справок работникам по форме, утверждённой Правительством Удмуртской Республики, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями требований настоящего распоряжения направить предложения о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.

23. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики разработать и утвердить форму уведомления о возобновлении в период действия режима повышенной готовности деятельности, указанной в подпунктах 1 и 4 пункта 4, подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего распоряжения.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







