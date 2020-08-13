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13.08.2020 08:02
Рубрика: Легковые авто

Вандалы украли Audi, чтобы разгромить автосалон Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

В Чикаго произошли массовые беспорядки. В полицию позвонил человек, сообщивший о подозрительном гражданине с огнестрельным оружием.

Фото: скриншот с youtube.com
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Правоохранители прибыли на вызов, подозреваемый начал стрельбу. Это стало началом массовых беспорядков: в центр города начали стекаться люди, которые громили и грабили попадавшиеся на пути магазины.

Досталось и дилерским центрам, в числе которых оказались Lamborghini и Tesla, причём для проникновения в последний вандалы применили нетривиальный метод: витрину разбили украденным автомобилем марки Audi. Неизвестно, угнали ли преступники Tesla и чем закончился в конечном счёте погром шоу-рума.

В полиции квалифицируют действия толпы не как организованный протест, а как массовые беспорядки, координация действий во время которых осуществлялась через соцсети. Эту информацию в беседе с каналом ABC7 подтвердил один из свидетелей.

Ранее "РГ" рассказывала, что мародёры в ходе беспорядков США угнали около 50 автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep и RAM.

#Tesla #Audi