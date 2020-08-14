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14.08.2020 13:04
Рубрика: Легковые авто

График новинок Subaru до 2023 года рассекречен: готовится 10 моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Издание AutoGuide опубликовало слайд презентации, на котором отмечены даты запуска новых и модернизированных моделей Subaru. В ближайшие несколько лет японская компания выпустит около десяти новинок.

Фото: Пресс-служба Geely.
Geely полностью рассекретила внешность седана Preface на платформе Volvo

Весной 2021 года на конвейер встанет Subaru BRZ нового поколения, которое разрабатывается совместно с Toyota. Осенью компания приступит к сборке WRX, но версия STI появится только в 2022 году.

Выпуск первой электрической модели Subaru начнётся в начале 2022 года. Предполагается, что она будет кроссовером, который назовут Evoltis. Ожидаемая отдача силовой установки - 290 л.с., запас хода - около 500 км.

В середине 2022 года стартует производство обновлённых Legacy, Outback и Ascent, Forester. Для Subaru Forester готовится версия Wilderness, информации о которой пока нет.

В 2023 году начнётся выпуск нового поколения Subaru Impreza и XV.

В России модельный ряд марки представлен внедорожниками Outback, XV и Forester, а также седанами Legacy, который вот-вот покинет рынок, и WRX и WRX STI.

#Subaru