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14.08.2020 16:02
Рубрика: Российский автопром

Lada заняла первое место по продажам в Беларуси

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию опубликовало данные о продажах новых легковых и лёгких коммерческих транспортных средств по итогам первого полугодия.

Фото: Никита Орлов и Иван Десятниченко.
Новая Lada Vesta: первые изображения

Первое место по количеству проданных автомобилей удерживает Lada: за шесть месяцев 2020 года в Беларуси было продано 5735 машин марки. На втором месте - Renault с объёмом 4498 машин. На третьем - Geely, в активе которой по итогам периода с января по июнь, 4350 реализованных автомобилей. Volkswagen и Kia продали 2868 и 2005 машин, заняв таким образом четвёртую и пятую строчки списка самых популярных марок.

Самой продаваемой моделью по итогам рассматриваемого периода стала Lada Vesta, которую выбрали 2521 белорусов. За ней следует Volkswagen Polo, который отстал ненамного - в первом полугодии в РБ продали 2246 экземпляров. Завершает первую тройку Geely Atlas: кроссовер купили 1944 человек.

По итогам первого полугодия белорусский рынок сократился на 13.5%.

Ранее "РГ" рассказывала, какие модели стали самыми продаваемыми в России по итогам июля.

#Lada