Топ-10 самых продаваемых моделей в России в июле 2020 года

В июле изменилась тройка лидеров. Первые два места у Lada: список возглавляет Granta, которая чуть не дотянула до результатов июля - в прошлом месяце было продано 11450 экземпляров модели, "серебро" у Lada Vesta, которую купили 9807 человек.

Третье место, на котором на протяжении продолжительного времени был Kia Rio, занял кроссовер Hyundai Creta. В июле было продано 7122 машины, что на 1712 экземпляров больше, чем в июле 2019 года. Rio же сместился на четвёртую строчку: дилеры марки продали 7031 автомобиль (-140 экз.).

Пятое и шестое места у новых Volkswagen Polo и Skoda Rapid соответственно. Polo разошёлся тиражом 6847 экземпляров (+2256 экз.), Rapid выбрали 5271 человек. По чешской модели российского производства Ассоциация европейского бизнеса результаты за прошлый год не приводит, очевидно считая модель абсолютно новой. Тем не менее, в июле 2019 года дореформенный Rapid купили 3015 россиян.

На седьмой строчке топ-10 самых продаваемых машин в России в июле расположился Hyundai Solaris: его результат - 4074 машины (-609 экз.). За ним следует Kia Sportage, который нашёл 3750 покупателей (+183 экз.).

Девятое место у Lada Largus, который был продан в количестве 3718 единиц - ровно столько же дилеры реализовали в июле 2019-го.

Замыкает десятку Volkswagen Tiguan, в активе которого 3336 новых владельцев (+515 экз.).

Ранее "РГ" публиковала топ самых популярных кроссоверов по итогам июля 2020 года.