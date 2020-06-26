Volkswagen объявил о начале выпуска нового Polo. Скоро - у дилеров

На заводе Volkswagen в Калуге началось серийное производство нового Polo, который, напомним, создан на старой платформе PQ25, имеет кузов типа лифтбек и максимально унифицирован со Skoda Rapid, тоже пережившем глубокую модернизацию.

В настоящее время компания занимается отгрузкой автомобилей в дилерскую сеть, и новый VW Polo начнёт появляться в автосалонах со следующей недели.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о ценах и комплектациях лифтбека Polo. Начальная стоимость модели в комплектации Origin с мотором 1.6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач составляет 792 900 рублей.

Несмотря на то, что уже в "базе" у Polo заявлены светодиодная оптика, мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционером автомобиль не укомплектован - эта опция появляется в следующем уровне исполнения Respect (от 837 900 рублей).

Помимо упомянутого мотора для Polo предложен "атмосферник" на 110 сил и турбированный 125-сильный 1.4 TSI. В перечне доступных коробок передач присутствуют 7-ступенчатый "робот" DSG и 6-диапазонный "автомат".