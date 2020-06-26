Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.06.2020 13:15
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen объявил о начале выпуска нового Polo. Скоро - у дилеров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

На заводе Volkswagen в Калуге началось серийное производство нового Polo, который, напомним, создан на старой платформе PQ25, имеет кузов типа лифтбек и максимально унифицирован со Skoda Rapid, тоже пережившем глубокую модернизацию.

В настоящее время компания занимается отгрузкой автомобилей в дилерскую сеть, и новый VW Polo начнёт появляться в автосалонах со следующей недели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
В России отзывают новые Volkswagen Polo по пустяковой причине

Ранее "РГ" рассказывала подробности о ценах и комплектациях лифтбека Polo. Начальная стоимость модели в комплектации Origin с мотором 1.6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач составляет 792 900 рублей.

Несмотря на то, что уже в "базе" у Polo заявлены светодиодная оптика, мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционером автомобиль не укомплектован - эта опция появляется в следующем уровне исполнения Respect (от 837 900 рублей).

Помимо упомянутого мотора для Polo предложен "атмосферник" на 110 сил и турбированный 125-сильный 1.4 TSI. В перечне доступных коробок передач присутствуют 7-ступенчатый "робот" DSG и 6-диапазонный "автомат".

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen