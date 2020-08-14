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14.08.2020 10:43
Рубрика: Легковые авто

Новая Mazda6 получит задний привод и станет намного экономичнее

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Следующая генерация Mazda6 должна появиться в продаже в конце 2022 года. Подробности о новинке публикует издание Car and Driver.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Mazda обновила кроссовер CX-5: он стал тише и экономичнее

По данным журнала, четвёртое поколение создаётся на новой платформе с классической компоновкой силового агрегата, то есть двигатель расположен продольно, а основной привод приходится на заднюю ось. В гамму войдёт двигатель Skyactive-X, который создан с применением технологии воспламенения от сжатия, то есть его принцип работы можно сравнить с работой дизеля. Skyactive-X уже устанавливается на серийные модели марки: кроссовер Mazda CX-30 и Mazda3.

Mazda6 будет умеренным гибридом, то есть супермотор получит в помощники 48-вольтный стартер-генератор, который сделает эксплуатацию автомобиля ещё более экономичной.

Что касается трансмиссии, "РГ" сообщала, что вместе с рядной "шестёркой" Mazda запатентовала 8-ступенчатый "автомат".

Прообразом нового поколения Mazda6 является концепт Mazda Vision Coupe 2017 года, пропорции которого намекают на то, что информация о продольном расположении мотора может оказаться правдой.

#Mazda