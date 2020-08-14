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14.08.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

Ефремов не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья

Текст: Александр Степанов

Актер Михаил Ефремов, которому стало плохо в зале суда, пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Как сообщили в Пресненском суде Москвы, получен ответ из Боткинской больницы, где сейчас находится Ефремов.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Врачи сообщают, что он не может участвовать в заседании из-за проблем со здоровьем. Вместе с тем в суде отметили, что диагноз актера не конкретизируется.

Михаил Ефремов 12 августа был госпитализирован в нейрореанимацию Боткинской больницы Москвы прямо из зала суда. Актер почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. По словам его адвоката, Ефремов перенес инсульт.

8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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