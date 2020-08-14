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14.08.2020 09:56
Рубрика: Власть

Минздрав будет строго следить за модернизацией первичного звена

Текст: Светлана Ментюкова
Минздрав будет строго следить за реализацией модернизации первичного звена здравоохранения, а также за расходом денежных средств, выделенных на данную программу. Такое заявление министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал во время своего рабочего визита на Камчатку.

"Основной акцент будет сделан на амбулаторно-поликлиническую помощь и на населенные пункты с населением - до 50 тысяч. Поэтому в рамках этой программы (регионы), в том числе и Камчатский край, получат дополнительное финансирование. Мы хотели бы, чтобы в первую очередь это почувствовали люди. Будем жестко спрашивать с органов управления здравоохранения за эффективное расходование средств", - приводит слова министра ТАСС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Михаил Мурашко сообщил, что регионы уже сдали все предварительные программы по модернизации первичного звена.

Как ранее сообщала "РГ", в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому старт программы модернизации первичного звена здравоохранения переносятся на полгода - с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Ранее Минздрав разработал соответствующий проект постановления.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которого планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей отдаленных местностей, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват профилактическими осмотрами не реже одного раза в год всех граждан.

В регионах Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Реформа здравоохранения

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