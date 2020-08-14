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14.08.2020 15:17
Рубрика: Происшествия

Готовившего массовое убийство тюменца признали психически больным

Текст: Татьяна Воробьева

Юношу из Тюменской области, который планировал массовое убийство в учебном заведении, комиссия признала невменяемым. По решению суда его поместят в стационар, где он будет находиться под наблюдением специалистов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Напомним, в конце апреля правоохранительные органы пресекли попытку вооруженного нападения на учреждение. 19-летнего подозреваемого задержали. Оперативники регионального управления ФСБ изъяли у него инструкцию по изготовлению бомб, аммиачную селитру, охотничье ружье с патронами, два ножа. Владельца арсенала поместили в психиатрический стационар, было возбуждено уголовного дело по статье 105 УК "приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом".

Как передает пресс-служба прокуратуры, молодой человек, несмотря на заболевание, смог в ноябре 2019 года получить лицензию и купить оружие, так как использовал поддельные справки от нарколога и психиатра.

"Согласно заключению экспертизы, молодой человек как в момент совершения деяний, так и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством. Он не может осознавать опасность своих действий и руководить ими, то есть является невменяемым", - пояснили в прокуратуре.

Таким образом, исходя из ст. 21 УК РФ, его освободят от уголовной ответственности. Вместо срока в колонии, молодого человека направят на принудительное лечение в специализированную клинику.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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