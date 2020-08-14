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14.08.2020 13:57
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге испортили новую работу Покраса Лампаса

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш", который проходит в эти дни в Екатеринбурге, каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) создал арт-объект на вентиляционном кубе в сквере у Драмтеатра. Однако позже роспись испортили.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Арт-объект, расписанный словом "Свобода", создавали в ночь на сегодня. Об этом сообщил каллиграф на своей странице в Instagram. Днем стало известно, что на кубе "какой-то сверхразум" нарисовал "экспрессивные", по выражению самого художника, гениталии. Пострадал не только объект в центре города, но и новая серия работ "Манифест каллиграфутуризма 2.0" на Уралмаше, где уже есть "Супрематический крест".

Покрас Лампас призвал горожан взять черную и белую краску, кисти и "вдарить" по рисункам вандалов, то есть, вернуть работе первоначальный вид.

Предыдущее творение художника, напомним, появились на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Орджоникидзе в июле прошлого года в рамках фестиваля "Стенограффия". После возмущения активистов и повреждения изображения коммунальщиками из него убрали крест. В октябре горожанам представили восстановленный вариант стрит-арта с тремя несвязанными друг с другом прямоугольниками. Позже Покрас Лампас расшифровал текст, скрытый в восстановленной работе. Там сказано: "Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство".

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