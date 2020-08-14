"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу

Новый газоанализатор, доставленный российским грузовым кораблем "Прогресс", показал, что концентрация токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) находится в норме. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что концентрация не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации были установлены угольные фильтры.

На корабле "Прогресс МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок. НАСА уже сообщало, что приборы не обнаружили бензол в атмосфере МКС.

Напомним, что сейчас на борту станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.