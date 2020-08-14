Новости

Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией 03:36
"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу 03:22
Власти КНДР отметили режим строгого карантина в Кэсоне 03:06
Гидрометцентр РФ: В воскресенье в Москву вернется летняя погода 02:44
В Британии ужесточат штрафы за нарушение режима соцограничений 02:38
Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО 02:11
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2" 01:44
Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ 01:19
"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот 01:00
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран 00:41
Лукашенко готовит срочное обращение к нации 13.08.2020
Практические навыки тыловых и инженерных служб оценили на учениях в ЮВО 13.08.2020
Госпитализирован главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 13.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 13.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 13.08.2020
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 13.08.2020
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 13.08.2020
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 13.08.2020
В России заработал Facebook Pay 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 13.08.2020
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей 13.08.2020
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 13.08.2020
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 13.08.2020
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 13.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 03:22
Рубрика: Общество

"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу

Новый газоанализатор, доставленный российским грузовым кораблем "Прогресс", показал, что концентрация токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) находится в норме. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Фото: NASA TV/AFP
Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что концентрация не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации были установлены угольные фильтры.

На корабле "Прогресс МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок. НАСА уже сообщало, что приборы не обнаружили бензол в атмосфере МКС.

Напомним, что сейчас на борту станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В "Роскосмосе" планируют отправить туристов к МКС в конце 2021 года
Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Лукашенко готовит срочное обращение к нации
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку