Штрафует ли ГИБДД автомобилистов за неправильные багажники

В первоисточнике говорится о том, что якобы в 2020 году вступили в силу некие, неизвестные даже специалистам "требования Технического регламента таможенного союза в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях. Установка нештатного фаркопа, изменение фар, а также монтаж самодельного багажника теперь не допускаются".

Начнем с того, что в 2020 году никакие изменения в техрегламент в силу не вступали. Последний пакет поправок, а именно №2, вступил в силу в 2018 году. Пакет поправок №3 сейчас на стадии обсуждения. Ни в том, ни в другом речи о багажниках нет. Сам же регламент начал действовать в 2015 году. Согласно ему, багажник вовсе не подпадает под регулирование. То есть, если на автомобиле есть штатные места для его крепления, и он установлен именно на них, то и претензий быть не может. Если автомобиль оборудован рейлингами, то крепите на них подходящие по размеру рейки, и устанавливайте на них, что угодно.

Другое дело, если рейлинги не предусмотрены конструкцией транспортного средств. Но, как правило, производитель предусматривает возможность установки этих устройств.

Иногда попадаются кустарно изготовленные багажники. Когда прямо к крыше автомобиля приваривают или крепят болтами некую сварную металлическую конструкцию для перевозки грузов. Это - тоже внесение изменений в конструкцию. И вряд ли ее безопасность подтвердят в какой-либо лаборатории. А за это можно уже не только штраф получить. В этом случае и регистрацию машины могут прекратить до устранения причины столь сурового решения.

Еще один недавний фейк - о том, что осенью сотрудники ГИБДД начнут проверять прямо на дороге исправность машин. Такая возможность есть у них давно. И если автомобиль вызывает подозрения, они вполне имеют право проверить его техническое состояние. Причем и приборы для этого у них есть.