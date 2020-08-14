Tesla ищет новых сотрудников: готовится новая модель

"Российская газета" сообщала, что Tesla объявила поиск дизайнера для создания облика нового электрокара, который, предположительно, будет разрабатываться в Китае. Теперь список вакансий расширился, что подтверждает намерения компании по выпуску ещё одной модели.

Как сообщает Electrek, компания Tesla опубликовала в китайской соцсети Weibo (аналог Twitter) пост, в котором содержится список новых вакансий. На работу приглашаются графический дизайнер, копирайтер, видеограф, директор дизайнерского отдела, менеджер по дизайну, креативный менеджер, специалисты по CMF (Content Management Framework).

Новая модель электрокара создаётся в Китае, но будет доступна во всех странах, где представлен бренд Tesla. Когда речь заходила об электрокаре Tesla родом из Китая, то публиковался скетч неизвестной модели. Если ориентироваться на него, то компания Илона Маска готовит компактный ситикар.

В настоящее время компания выпускает на шанхайской "Гигафабрике" Tesla Model 3.