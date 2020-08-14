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14.08.2020 16:34
Рубрика: Общество

В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Врачи ждут выпуск первой в мире вакцины от COVID-19, разработанной научным центром имени Гамалеи и зарегистрированной на этой неделе в России.

Фото: vesti.ru
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Большинство медиков, как рассказал агентству РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, хотели бы сделать прививку, так как вакцина - это лучшее средство для профилактики заболевания. Ведь медики постоянно находятся в зоне риска.

По словам специалиста, вакцина разработана на хорошо изученной платформе. Поэтому Чуланов не сомневается в ее эффективности и, как только вакцина будет выпущена в достаточном количестве, сделает себе прививку.

Собирается сделать себе прививку новой вакциной и глава Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", известный детский врач Леонид Рошаль. Такое же желание выразил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно либо переболеть COVID-19 в тяжелой форме или привиться для того, чтобы появился иммунитет.

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В пятницу в СМИ появились результаты опроса, проведенного в приложении "Справочник врача", в котором приняли участие более 3 тысяч человек. Более половины респондентов заявили, что не готовы прививаться новой вакциной от коронавируса.

Первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована 11 августа. Она получила название "Спутник V". По словам главы РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилла Дмитриева, фонд уже получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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