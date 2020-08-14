Видео: старушка на Mercedes врезалась в отделение скорой помощи

Не успели мы повозмущаться неаккуратностью пожилой румынской автолюбительницы, перепутавшей педали и въехавшей в придорожный магазинчик под Бухарестом, как аналогичный случай произошел в американской Атланте (штат Джорджия на юго-востоке страны). Увы, с куда более серьезными последствиями - четверо раненых и один погибший.

Как уточнил представитель местной полиции Стив Эйвери, 70-летняя женщина рано утром приехала в больницу по своим делам, но во время парковки во дворе медучреждения потеряла контроль над своей машиной. Очевидно, перепутала педали.

Ее автомобиль снес стоявшую перед ним легковушку и пробил стеклянные двери здания. Пожилая автомобилистка неожиданно для себя оказалась в отделении неотложной помощи без каких-либо записей, очередей и долгого ожидания. Часть санитаров отделения смогла увернуться, что хорошо видно на видео, но двое менее расторопных медиков получили травмы.

После этого леди за рулем, очевидно, впала в ступор и не смогла убрать ногу с педали газа, пока не прошила насквозь еще две перегородки из стекла и пластика. Итог - еще двое раненых и погибшая 55-летняя Кимберли Шари Хилл. Была ли она посетительницей больницы или медиком - не уточняется.

Прибывшие на место полицейские констатировали отсутствие в крови автомобилистки следов алкоголя или наркотиков. Просто старость, просто проблемы с памятью и концентрацией. Обвинение пока не предъявлено.