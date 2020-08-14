Власти КНДР отметили режим строгого карантина в Кэсоне

Власти КНДР приняли решение отменить режим строгого карантина, объявленный ранее в городе Кэсон на границе с Южной Кореей из-за возможной вспышки коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, 26 июля стало известно, что у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи наблюдаются симптомы, похожие на вызываемое коронавирусом заболевание. Был введен режим строгого карантина, а лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения COVID-19.

По официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, пишет ТАСС. С начала пандемии в мире власти КНДР приняли срочные меры: границы были закрыты, а в республике объявлен общенациональный карантин.