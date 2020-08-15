Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 августа 2020 года № 105 "О переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая предложение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (письмо от 12 августа 2020 года №01-03/6269), постановляю:

1. Перейти ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2. Возобновить в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, защитными протоколами (пункт 4 протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2020 года № 53):

2.1. Работу организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с торговлей непродовольственными товарами, с соблюдением условий:

объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. м при наличии отдельного входа в них с улицы;

предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях таких объектов, - исходя из расчета не более 1 человека на 4 кв. м.

2.2. Работу организаций высшего образования, организаций дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми.

2.3. Совместные занятия физической культурой и спортом (тренировочный процесс) на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 м, учитываемой при установлении количества человек, без временных ограничений.

2.4. Занятия физической культурой и спортом с соблюдением нормы площади залов для занятий спортом (в том числе фитнес-залов) - 4 кв. м на 1 посетителя, площади зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя.

2.5. Организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей при реализации единых календарных планов с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.

2.6. Деятельность учреждений в сфере культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведение экскурсий на открытом воздухе до 5 человек.

2.7. Деятельность учреждений (отделений), оказывающих социальные услуги несовершеннолетним получателям таких услуг.

2.8. Деятельность организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе сезонными объектами общественного питания (сезонные кафе, веранды, террасы), оборудованными при стационарных организациях общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства, при условии обеспечения дистанции между столами не менее 1,5 метров, одновременного размещения за 1 столом членов одной семьи либо не более 2 человек.

3. Разрешить организацию тренировочных мероприятий членам спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, профессиональных спортивных клубов.

4. Снять запрет на оказание стоматологических услуг.

5. Департаменту информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить c 17 августа 2020 года функционирование государственной информационной системы самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" в части функционала по регистрации организаций, готовых к возобновлению деятельности, на основании утвержденных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры чек-листов готовности к возобновлению деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере общественного питания, физической культуры и спорта, а также других видов услуг в области дополнительного образования.

6. Рекомендовать работодателям - организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, продолжить организацию работы дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому) при наличии организационной и технической возможности.

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

7.1. В подпункте 3.2 пункта 3 слова "о нахождении в режиме изоляции на дому" исключить.

7.2. В пункте 5:

7.2.1. Подпункт 5.1.1 после слов "автономного округа" дополнить словами ", за исключением выездов членов спортивных сборных команд автономного округа, профессиональных спортивных клубов".

7.2.2. Подпункты 5.2.1, 5.2.2 признать утратившим силу.

7.2.3. Подпункт 5.2.5 после слов "за исключением" дополнить словами "организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе сезонными объектами общественного питания (сезонные кафе, веранды, террасы), оборудованными при стационарных организациях общественного питания,".

7.3. Подпункт 18.5.2 пункта 18, подпункты 21.1, 21.2 пункта 21, подпункты 24.1, 24.2 пункта 24 признать утратившими силу.

7.4. Приложение 3 признать утратившим силу.

8. Внести в пункт 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в абзаце шестом цифры "500" цифрами "800".

9. Настоящее постановление вступает в силу с 17 августа 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







