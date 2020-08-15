Jeep подтвердил скорую премьеру внедорожника Wagoneer парой тизеров

Компания Jeep опубликовала два новых тизера в преддверии премьеры новой модели. Если после выхода первой картинки оставалось непонятным, какой автомобиль рассекретят в ближайшее время, то сейчас точки над всеми буквами расставлены.

На одном из тизеров показан шильдик с названием модели - Wagoneer - и флагом Соединённых Штатов. На втором тизере компания продемонстрировала выносную кнопку запуска двигателя, в расфокусе можно также увидеть мультимедийную систему с двумя вращающимися контроллерами и центральный тоннель без рычага трансмиссии.

Обратите внимание на золотую кайму на передней панели и отделку шильдика. Вероятно, дебютирует новинка в какой-то спецверсии. В 2021 году марке Jeep исполняется 80 лет, в следующем же году будет 30 лет с момента прекращения выпуска Wagoneer. Другими словами, поводов предостаточно.

Ожидается, что Wagoneer будет семейством, в котором также будет модель с приставкой Grand, как в случае с Cherokee.