Lada 4x4 сохранила статус феномена рынка авто с пробегом

Аналитическое агентство "Автостат" подвело итоги продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом по итогам семи месяцев 2020 года. Лидерство сохраняется за Lada 4x4: в России было продано 47.4 тысячи экземпляров автомобиля.

Популярность Lada 4x4 объясняется внедорожными характеристиками модели и доступной ценой на неё: ранее "РГ" рассказывала, сколько стоят в среднем самые покупаемые б/у кроссоверы и внедорожники.

На втором месте со значительным отставанием оказался ещё один полноприводный внедорожник - Chevrolet Niva, который выбрали 38.6 тысячи человек. Падение спроса и на Lada 4x4, и на "Шнивы" по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 7%.

На третьей позиции с результатом 26.1 тысячи расположился Toyota RAV4, спрос на модель вырос на 13% Четвёртым по популярности в январе-июле стал Nissan X-Trail (21 тысяча сделок, +4%), пятым - Nissan Qashqai, на котором остановили свой выбор 20.4 тысячи человек (+3%).

Далее по списку в порядке убывания по количеству купленных единиц идут Renault Duster (19.6 тысячи, +6%), Mitsubishi Outlander (16.6 тысячи, +2%), Volkswagen Tiguan (14.8 тысячи, +11%), Honda CR-V (13.6 тысячи, -9%) и Kia Sportage (11.5 тысячи, -5%).