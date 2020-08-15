Минздрав Канады спрогнозировал новые вспышки COVID-19

Новая вспышка коронавируса может произойти в Канаде уже осенью, а ситуации с ростом числа заболевших могут повторяться в разное время до 2022 года. Об этом рассказала представитель Минздрава страны Тереза Тэм.

"Смоделированные нашим ведомством прогнозы развития пандемии на территории Канады показывают, что ближайшая вспышка коронавируса придется на осень. До тех пор, пока у нас не будет вакцины, мы так и будем бороться с наплывом заболевших", - цитирует эксперта ТАСС.

Держать ситуацию с заболеваемостью в стране под контролем специалистам помогают введенные санитарные ограничения. А потому эксперты медицины Канады выступают против их отмены. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что к 23 августа общее число заразившихся новым коронавирусом в стране может превысить 127 тысяч человек. Первый случай заболевания зарегистрировали 15 января, а на сегодняшний день положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2 получили уже 123 тысячи 405 жителей Канады. Эти цифры приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек и Онтарио.