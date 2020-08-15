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15.08.2020 11:23
Рубрика: Происшествия

В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму
Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму

Джанкойский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя Главного следственного управления СК по Крыму, заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который вечером 13 августа на автомобиле ВАЗ 210774 в селе Новосельцево наехал на трех девочек, одна из которых погибла. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В Крыму завели дело на водителя, сбившего троих детей

Расследование уголовного дела - на контроле председателя Следственного комитета РФ и руководства Главного следственного управления по Крыму.

Как сообщалось ранее, автомобилисту, который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, инкриминировано совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть четырехлетней девочки. Остальные девочки, десяти и двух лет, получили гематомы и ссадины, их госпитализировали с места происшествия.

Водителю предъявлены обвинения, вину в содеянном он признал полностью и дал признательные показания.

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