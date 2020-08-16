МВД: водителям грозит уголовная ответственность за нелегальный ТО

Речь идет об уголовной ответственности по части 3 статьи 327 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка поддельных документов. Она предусматривает ограничение свободы на срок до года, принудительные работы или лишение свободы на такой же срок. Ответственность может наступить за использование поддельной диагностической карты.

Напомним, уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации введена с 27 июля. Гражданин, предоставляющий подобные услуги, может получить крупный штраф либо быть арестован на срок до шести месяцев.

Смысл этого нововведения не в том, чтобы обязать предпринимателей получать дополнительные разрешения и лицензии, а чтобы навести порядок в отрасли, повысив качество услуги для потребителей.

Если же в отношении водителя, проходившего техосмотр, совершены противоправные действия, то ему необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с заявлением, уточнили в МВД.