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16.08.2020 14:44
Рубрика: Спорт

В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем

Текст: Максим Домчев
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Трагический случай произошёл на базе в Рублёво. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле. Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации. Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь.

Публикация от Футбольная Школа ФК «Строгино» (@fcstrogino_academy)

Скончавшийся в субботу 17-летний футболист Михаил Колосов не имел проблем со здоровьем, сообщается на официальной странице академии клуба "Строгино" в Instagram.

Фото: Сергей Соловьев/ РИА Новости
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Колосов, выступавший за команду Москомспорта "Олимпик", умер в субботу во время товарищеского матча в Москве. Ему стало плохо, он потерял создание, но, несмотря на все старания врачей, спасти жизнь футболисту не удалось. В Российском футбольном союзе пообещали провести расследование.

"Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК "Строгино" приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь", - говорится в сообщении.

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