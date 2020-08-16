В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем

Скончавшийся в субботу 17-летний футболист Михаил Колосов не имел проблем со здоровьем, сообщается на официальной странице академии клуба "Строгино" в Instagram.

Колосов, выступавший за команду Москомспорта "Олимпик", умер в субботу во время товарищеского матча в Москве. Ему стало плохо, он потерял создание, но, несмотря на все старания врачей, спасти жизнь футболисту не удалось. В Российском футбольном союзе пообещали провести расследование.

"Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК "Строгино" приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь", - говорится в сообщении.