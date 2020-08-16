Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников

Президент России Владимир Путин обязательно узнает о пожеланиях жителей Камчатки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита на полуостров.

"Инициатив было очень много, и по приезду я доложу о них президенту", - пообещал глава правительства. Он отметил, что во время рабочей поездки встречался с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. "Все они любят свой край, хотят сделать его лучше", - цитирует Мишустина ТАСС.

В субботу, 15 августа, премьер-министр встретился с представителями местной общественности, а также обсудил положение дел с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. За два дня, проведенных на Камчатке, Михаил Мишустин посмотрел город, социальные и производственные учреждения. "Непростая здесь ситуация", - констатировал он и поблагодарил врио губернатора за активные действия.