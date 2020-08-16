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Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг

Новости
    16.08.2020, 18:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BBC Trailers Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC Trailers

Четвертый сезон не сенсационного, но оттого не менее отличного, породистого британского детектива "Страйк" обзавелся тизер-трейлером. Ролик опубликован BBC. Он невелик, но радует.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Милейшая Холлидей Грейнджер и Том Бёрк, на которого классический образ пожеваного жизнью сыщика-неудачника, одноногого ветерана локального конфликта, сел как влитой, к своим ролям, разумеется, вернулись.

В основу сезона, вновь выполненного в формате мини-сериала, что избавляет зрителя от излишней сюжетной "воды" и затягиваний, - четвертый роман цикла, "Смертельная белизна" (Lethal White). Автор его - Роберт Гэлбрейт. Напомним: под этим псевдонимом все еще условно прячется "мама Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

Создатели шоу - Сьюзан Талли ("Мушкетеры", "Тайный дневник девушки по вызову", "Чисто английское убийство") и Том Эдж ("Корона").

В сезоне четыре эпизода. Премьера - 30 августа.

Ранее были экранизированы книги "Зов кукушки", "Шелкопряд" (оба - в 2017-м) и "На службе зла" (2018).

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